RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

No Ausernanersetzung tëscht zwou LycéesschülerinnenParquet: Plaz-Probleem an der Jugendpsychiatrie

RTL Lëtzebuerg
No der Ausernanersetzung tëscht zwee Lycéesschülerinnen e Mëttwoch huet de Parquet sech zur Situatioun vun der Versuergung vun de Jonke mat Schwieregkeete positionéiert.
Update: 26.02.2026 14:40
D'Gebailechkeete vum Lycée Michel Lucius um Lampertsbierg.
D’Gebailechkeete vum Lycée Michel Lucius um Lampertsbierg.
© Domingos Oliveira

Wéi et an engem Schreiwes heescht, géing et sech beim Tëschefall vun e Mëttwoch net ëm e banale Fait divers handelen, mee dëse géif sech an e méi breede Kontext vu Problematiken aglidderen, déi a Relatioun mam Encadrement vu Mineure mat Schwieregkeete stinn; virun allem wat dësen hier Prise en charge an vun de jugend-psychiatresche Servicer géing ugoen.

Onglécklecherweis, sou de Parquet, hätte verschidde Mesuren, déi schonn decidéiert waren, net mat Zäit kéinten ëmgesat ginn. Dat, well et an de passende Strukturen u Plaze géing feelen.

D’mental Gesondheet géing eng entscheedend Roll bei der Entwécklung vun de Mineure spillen, mee déi aktuell Strukturen kéinten net ëmmer eng adäquat Prise en charge vun dëse Situatioune garantéieren. Dëst wier keen neie Probleem, mee ee mat enger laanger Virgeschicht, deen no nohaltege Léisunge géing ruffen.

Am Bezuch op den Tëschefall vun e Mëttwoch seet de Parquet, dass déi aktuell strukturell Limitatiounen zu dëser Eskalatioun mat kéinte bäigedroen hunn, déi sech schliisslech an enger Attack mat enger Waff manifestéiert hätt. Déi juristesch Autoritéite géifen den Tëschefall weider analyséieren, fir en am Bezuch op d’preventiv Mesuren, déi zwar decidéiert gi wieren, awer wéinst engem Mangel u Plazen an enger spezialiséierter Institutioun net hätte kéinten ëmgesat ginn, ze evaluéieren.

D’Sécherheet vun de betraffene Persounen an de Schutz vu Mineuren géifen déi héchst Prioritéit bleiwen.

D'Schreiwes vum Parquet
D’Schreiwes vum Parquet
D'Gebailechkeete vum Lycée Michel Lucius um Lampertsbierg.
Kläpperei am Michel Lucius
14 Joer jonk Schülerin mat Messer blesséiert, mannerjäreg presuméiert Täterin koum op Schraasseg

Am meeschte gelies
Viru Futtballtraining an Niedersachsen verschwonnen
Vermësst Kanner vun 9 an 10 Joer zu Lëtzebuerg fonnt
Geständnes am Epstein-Skandal
Bill Gates gëtt Affär mat zwou Fraen zou a bereit "grousse Feeler"
Fotoen
Keng Zich tëscht Éiter a Wecker
Auto ass op de Schinnen zu Rued-Sir stieche bliwwen
Liewenslaangen Dram erfëllt
Mat 92 Joer endlech den éischte Porsche
4
Wéinst Banalisatioun vu Pedophilie vun Amazon erofgeholl
Parquet erënnert, datt ee sech strofbar mécht, wann een dëst Buch keeft
Weider News
Kontrollen op däitscher Grenz
Meedche mat epileptescher Kris brauch Éischt Hëllef
0
EU-Kommissär fir d'Defense op Visitt zu Lëtzebuerg
D'EU misst den Ukrainerinnen an Ukrainer Merci soen.
Fotoen
0
Europäesche Geriichtshaff
Urteel géint eng Dosen Airlines wéinst Präisofsprooch confirméiert, och Cargolux derbäi
Proffegewerkschaft fuerdert
Europaschoule misste kritesch an onofhängeg op de Leescht geholl ginn
4
RTL-Informatiounen no
Dr. Philippe Wilmes krut vun HRS gekënnegt, gëtt Nouvelle an der Press gewuer
Aus dem Policebulletin
Festnam no Mordmenacë géint Beamten, Kläpperei a Park zu Diddeleng
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.