D'Pandemie, de Krich an der Ukrain, d'Modernisatioun vun der Arméi waren e puer vun de Sujeten, iwwer déi Rieds gaangen ass.

Als e Joer wat an d'Anale vun der Lëtzebuerger Arméi géing agoen, huet de Chef d'Etat Major, de Generol Steve Thull dës Joer beschriwwen. Vu Mëtt Januar bis Enn Februar huet d’Arméi an de fënnef Covid-Zentere matgehollef, wéi den 3G op der Aarbechtsplaz agefouert ginn ass. Dësen Asaz war nach net eriwwer, dunn huet Russland d'Ukrain iwwerfall. D'Arméi huet reagéiert:

Veillée de Noël am Centre militaire / Diana Hoffmann

"Den 28. Februar gouf de Contingent a Litaue verstäerkt. Den Dronenpleton, deen eigentlech eréischt Ufank 2023 an den Asaz sollt kommen, gouf esou séier wéi méiglech operationell gemaach."

De Gréngen Defenseminister François Bausch betount, dass Lëtzebuerg d'Ukrain esou laang géing ënnerstëtzen, wéi dat néideg ass. En anert Land mat militärescher Force ze iwwerrennen ass nämlech e Broch vum Vëlkerrecht.

"Dofir hätt ee bis haut d'Ukrain mat Material am Wäert vu 75 Milliounen Euro ënnerstëtzt, seet de Minister. Dëst wier eng Première an der Geschicht vu Lëtzebuerg, wat nach ni direkt militärescht Material un en anert Land geliwwert huet. An dat scho guer net an der Héicht vu 16 Prozent vum Defensebudget vum Grand-Duché."

Dass d'Arméi an der Zukunft hiren Haaptmissiounen, der d'Verdeedegung vum Land an de Leit souwéi der Ënnerstëtzung vun den Nato-Alliéierte kéint nokommen, wier et wichteg, dass och weiderhin a méi an eng modern Arméi hei am Land géing investéiert gëtt. Iwwert den Eescht vun de Rieder eraus goufen awer och Präisser fir divers Competitioune vu Schwammen iwwer Cross-Country a Mache forcée verginn.

Och d'Elittesportler Sarah de Nutte, de Matthieu Osh an d'Victoria Rausch goufe fir hier sportlech Leeschtung ausgezeechent. Done goufen un dräi Associatiounen iwwerginn, an d'militär Musek huet fir de musikaleschen Encadrement gesuergt.