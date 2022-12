De Premier bléckt am Interview op dat vergaangent Joer zréck a gëtt en Ausbléck op 2023, dat am Zeeche vun de Gemengewalen an den nationale Wale steet.

Op Neijoerschdag ass den traditionellen Interview mam Staatsminister. D''Caroline Mart bléckt mam Premier Xavier Bettel op d'Joer 2022 zréck, ma et ass virun allem och en Ausbléck op dat neit Joer. D'Krisen aus de leschte Jore stellen d''Politik generell viru grouss Erausfuerderungen. Fir de Grand-Duché ass 2023 ee Superwaljoer mat de Gemengen- a Chamberwalen. Logement, Gerechtegkeet, Finanzen a Steieren, de Krich, d'Klima, dat sinn nëmmen e puer vun den Haaptthemen am Interview den 1. Januar um 20 Auer am Journal an am Livestream op RTL.lu an an der App. Den Interview gouf am Virfeld opgezeechent. Dat virum Doud vum Benoît XVI.