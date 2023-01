Trotz Verbuet géint de Mann, seng Famill ze gesinn, gouf d'Police en Donneschdeg doriwwer informéiert, datt de Papp beim Haus wier a seng Fra menacéiert.

Am Kader vun haislecher Gewalt war dem Familljepapp vum Parquet scho verbuede ginn, bei seng Wunnadress zu Esch-Uelzecht ze goen. En Donneschdeg den Owend huet de Mann allerdéngs géint d'Expulsioun verstouss a war staark alkoholiséiert bei d'Haus gaangen, wou hie senger Fra Mordmenacë gemaach huet.

D'Beamte konnten de Mann nach op der Plaz untreffen a mat op de Büro huelen. Op Uerder vum Parquet gouf de Mann festgeholl a koum e Freideg de Moie virun den Untersuchungsriichter.

Abriecher festgeholl

En Donneschdeg gouf der Police géint 6.10 Auer en Abroch an en Haus an der Rue Jean-François Boch am Rollengergronn gemellt. Op der Plaz hunn d'Polizisten zwou Persounen ugetraff, bei deene geklaut Géigestänn séchergestallt konnte ginn. Och si goufen op Uerder vum Parquet festgeholl a koumen e Freideg am Nomëtteg virun den Untersuchungsriichter.