Meteolux gëtt dës Phas de Vigilance vu 7 Auer moies bis 18 Auer e Méindeg den Owend eraus.

Duerchschnëttlech 1-2 Zentimeter Schnéi kënnen am Land e Méindeg leie bleiwen, am Norde sinn et souguer bis zu 5 Zentimeter.

Dobäi kënnt nach e staarke Wand vu bis zu 75 Stonnekilometer, deen vu mëttes 15 Auer bis 20 Auer dierft unhalen.