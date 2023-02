D'Prinzessin Marie-Gabrielle gouf den 2. August 1925 zu Colmer-Bierg gebuer.

Wéi de groussherzoglechen Haff e Freideg an engem Schreiwes matdeelt, ass Si am Alter vu 97 Joer gestuerwen.

D'Duechter vum Prënz Felix an der Grande-Duchesse Charlotte war d'Schwëster vum Grand-Duc Jean an d'Giedel vum Groussherzog Henri. Si war mam Grof Knud vun Holstein-Ledreborg bestuet. Hire Mann war ewell 2001 verstuerwen. Zesummen hate si 7 Duechteren.

D'Prinzessin Marie-Gabrielle koum den 2. August 1925 am Schlass zu Colmer-Bierg op d'Welt. Si war dat véiert Kand vun der Grande-Duchesse Charlotte an dem Prënz Felix. Mat der Prinzessin Marie-Gabrielle ass dat lescht vum Grand-Duc Jean senge 5 Geschwëster verscheet.

Ee vun de markanten Amenter vun der jonker Prinzessin war 1940, wéi d'groussherzoglech Familljen huet missten an den Exil goen. No hirem Retour am Grand-Duché war d'Prinzessin Marie-Gabrielle eng Schülerin vum Sculpteur Auguste Trémont.

Wéini d'Prinzessin Marie-Gabrielle begruewe gëtt an Trauerfeiere sinn, deelt den Haff nach mat.