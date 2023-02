D'Ekippe vum CGDIS waren an der leschter Nuecht ënner anerem op der Stater Gare an zu Märel am Asaz.

Géint 18.40 Auer e Freideg gouf op der Stater Gare an der Rue Bender eng Persoun vun engem Auto ugestouss a blesséiert. An géint 12.30 Auer ass zu Märel an der Lonkecher Strooss een Auto op d‘Kopp gaangen. Och do mellt de CGDIS een Blesséierten.