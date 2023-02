E Méindeg de Mëtteg gouf der Police e gewalttätegen Iwwerfall gemellt.

An der Avenue Monterey wollte gëschter e puer Jugendlecher engem Affer säin Handy klauen. Ee vun de Jugendlechen huet d' Affer kierperlech ugegraff, fir un de Code vum Handy ze kommen. Duerno ass de Grupp a Richtung Park geflücht. Eng Enquête gouf an d' Weeër geleet, mee huet awer nach keng Resultater bruet. Et gouf eng Plainte deposéiert an déi weider Ermëttlunge lafen.