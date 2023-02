Méi wéi 60 Flüchtlingen, déi am ale Wort-Gebai zu Gaasperech ënnerbruecht sinn, musse wéinst enger Waasserfuite temporär op de Kierchbierg relogéiert ginn.

Dat huet den LSAP-Immigratiounsminister Jean Asselborn op enger Pressekonferenz bekannt gemaach.

Do gouf de Bilan gezu vun de Schutzprozeduren an der Immigratioun vun 2022. Nodeems 2020 an 2021 duerch weltwäit Covid-Mesurë manner Mënschen op Lëtzebuerg komm sinn, fir eng international Protektioun ze froen, ass déi Zuel 2022 nees ëm knapp 82 Prozent an d'Luucht gaangen.

2.269 Leit hunn zejoert eng Demande gemaach. Dobäi komme 5.397 Ufroe fir temporäre Schutz fir Flüchtlingen aus der Ukrain. Fir Leit aus der Ukrain, déi eng temporär Protektioun an eng Aarbecht hunn an net an enger Struktur vum ONA wunnen, wäert et méiglech ginn, fir eng Openthaltsgeneemegung unzefroen.

Dat huet den Ausseminister iwwerdeems annoncéiert.

