Dëse Samschdeg ass Mënschenhandel d'Thema an der Emissioun Background am Gespréich um Radio, dat um Weltdag vun de Mënscherechter.

Den 10. Dezember ass de Weltdag vun de Mënscherechter. Mir interesséieren eis fir déi Leit, deenen hiert Liewe vu Gewalt an Ausbeutung gezeechent ass. Flüchtlingen, deenen hir Rechter op den europäesche Grenzen ëmmer nees mat Féiss getrëppelt ginn. Affer vu Mënschenhandel, zu Lëtzebuerg an de meeschte Fäll Auslänner aus Drëttstaaten. Am Background schwätze mer dëse Samschdeg iwwert hir Rechter.

Invitéeë sinn d'Jessica Lopes vun der ASTI an de Christof Müller vun der Croix-Rouge. Background vun 12 bis 1 hei um Radio an online op rtl.lu an an eiser App.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

"Background am Gespréich" leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d'Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik "Radio" bei Emissiounen "Background" wielen.