Zu Munneref huet et um Méindeg plazeweis no Masutt geroch.

Et huet sech erausgestallt, datt am franséische Mondorff effektiv Masutt an de Kanal gelaf ass. Dat deelt d'Lëtzebuerger Waasserverwaltung mat. Dat verknaschte Waasser ass Richtung Éimerenger Kläranlag op Lëtzebuerger Säit gelaf.

4 Barragë goufe vum Syndicat SIDEST an dem CGDIS en Place gesat an et konnt evitéiert ginn, datt de Masutt an de Floss Gander geréit.

Déi franséisch a Lëtzebuerger Autoritéiten hunn an dëser Saach zesummegeschafft an den interntionale Plan d'alerte gouf declenchéiert.

Vu franséischer Säit aus gouf eng Enquête lancéiert.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Communiqué par : ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable / Administration de la gestion de l'eau

Dans l'après-midi du 20 février 2023, une odeur de carburant a été signalée à Mondorf-les-Bains. Des agents de l'Administration de la gestion de l'eau (AGE), des unités du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) ainsi que des autorités françaises se sont rendus sur place. Ils ont constaté la présence de mazout et ont pu déterminer rapidement que la pollution provenait d'égouts se trouvant du côté français de la frontière, et que les polluants se sont dirigés vers la station d'épuration d'Emerange.

L'oxygénation au niveau de la station d'épuration a été adaptée afin de contrecarrer au mieux l'effet de pollution par les hydrocarbures.

Les collaborateurs du Syndicat intercommunal de dépollution des eaux résiduaires de l'est (SIDEST) et du CGDIS ont réussi à installer quatre barrages qui ont permis d'enrayer la pollution au niveau de la station d'épuration et ont ainsi évité que les polluants ne se déversent dans le cours d'eau «Gander».

Des échantillons d'eau ont été prélevés à plusieurs endroits par l'Administration de la gestion de l'eau.

Le plan international d'avertissement et d'alerte Moselle-Sarre, mis en place par les Commissions internationales pour la protection de la Moselle et de la Sarre (CIPMS), a été déclenché.

Les autorités françaises ont lancé une enquête afin de déterminer l'origine précise de la pollution.