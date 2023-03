E Medikament géint Diabetes gëtt och geholl fir ofzehuelen. Dat féiert den Ament ënnert anerem an Europa zu Enkpäss vun deem Medikament.

Hu mer dee Problem och zu Lëtzebuerg? Dat wollten d'DP-Deputéiert André Bauler a Gilles Baum vun de Ministere Paulette Lenert a Claude Haagen wëssen.

Zejoert krute 7.290 Persounen hei am Land Medikamenter fir Diabetes Typ 1 verschriwwen an iwwer 41.000 fir den Typ 2.

Den Ozempic, dat Medikament, dat och fir ofzehuele benotzt gëtt, gëtt nëmme vun der Krankeversécherung rembourséiert, wann Diabetes behandelt gëtt.

D'Gesondheetsdirektioun huet effektiv festgestallt, datt d'Demande no Ozempic a leschter Zäit an d'Luucht gaangen ass, warscheinlech duerch déi sougenannt "Off-label"-Ordonnancë fir ofzehuelen. Dat suergt fir Liwwerenkpäss an Europa.

Am Oktober d'lescht Joer huet d'Gesondheetsdirektioun och eng Circulaire un all Dokteren an Apdikter eraus ginn, datt Ozempic soll prioritär géint Diabetes verschriwwe ginn, esou datt Leit, déi d'Medikament brauchen, keng Problemer hunn, et ze kréien.