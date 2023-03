Iwwer 1.400 Fäll goufe gemellt - 566 Infektioune méi, méi wéi nach déi Woch virdrun.

Fënnef Persoune sinn d'lescht Woch un de Suitte vun enger Infektioun gestuerwen. Si haten eng Altersmoyenne vun 82 Joer. 10 Patienten hunn d’lescht Woch missen an de Spideeler behandelt ginn, keen dovunner op der Intensivstatioun.

D’Gripp, also den Influenza-Virus, zirkuléiert och nach. Do gouf et d'lescht Woch 252 nei Fäll.

PDF: Coronavirus - Retrospective vun der Woch