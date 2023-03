D'Gefierer goufen a Groussbritannie vu Spezialisten ëmgebaut a solle fir medezinesch Transporter am Krichsgebitt agesat ginn.

Wéi et an engem Schreiwes vun der Direction de la défense heescht, sinn 8 vun dëse Gefierer an der Woch zu Lëtzebuerg passéiert. Déi aner ginn direkt vu Groussbritannien erfort an d'Ukrain geliwwert.

De Lëtzebuerger Verdeedegungsministère schaaft an dëser Saach mat den Associatiounen "LUkraine"an "Ukraine is calling" zesummen.

De Käschtepunkt vum Lëtzebuerger Don gëtt am offizielle Communiqué net präziséiert.