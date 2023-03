De CGDIS mellt zwee Accidenter op eise Stroossen, bei deene jeeweils eng Persoun blesséiert gouf.

Um 21.30 Auer e Freideg den Owend war en Auto an der Avenue de Luxembourg zu Käerjeng orientéiert. D'Ambulanz vun Esch an de Rettungsdéngscht vu Käerjeng waren op der Plaz.

Géint 21.50 gouf dann eng Persoun an der Avenue Victor Hugo an der Stad ugestouss. Hei waren de Rettungsdéngscht an d'Ambulanz aus der Stad am Asaz.