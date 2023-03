E Freideg den Owend waren zwou Fraen an engem Geschäft op der Cloche d'Or mat ronn 25 Kleedungsstécker an eng Kabinn gaangen.

Kuerz drop ware just nach d‘Etiketten um Bueden ze fannen. D'Frae konnte kuerz drop ermëttelt ginn. Si haten a verschiddene Geschäfter Wueren am Wäert vun insgesamt 950 € geklaut.

Zu Dikrech goufen et an der Nuecht op e Samschdeg direkt zwee Iwwerfäll, bei deenen och Gewalt am Spill war. Um 1 Auer hat sech e Mann op der Place de Libération mat engem Grupp vu 4 bis 7 anere Männer an d'Hoer kritt. Dat Ganzt sollt sech zu enger Kläpperei entwéckelen, bei där d'Affer um Hals blesséiert gouf. Schliisslech huet sech erausgestallt, dass de Mann och säin Handy a seng Kreditkaarte geklaut krut.

All d'Informatiounen si fir d'Police vun Dikrech. Dat ënnert der Telefonsnummer 244 80 1000

Um 3 Auer gouf e jonke Mann op sengem Heemwee an der Rue des Artisans zu Dikrech vun zwee Männer menacéiert an dunn am Gesiicht blesséiert. Si hunn dem Affer dunn 100 € geklaut a sech duerch d'Bascht gemaach. D'Affer huet missen am Spidol versuergt ginn. Gesicht gëtt no 2 jonke Männer am Alter vun 20 Joer mat donkele Jacketten. Detailer ginn weider keng. Och hei sinn all Informatiounen fir den 244 80 1000.