An der Ukrain "verpechte" aktuell Streebommen a Minnen de Buedem. Ënner d'Auswierkungen dovunner kruten d'Lycéesschüler an engem Virtrag erkläert.

D'Schüler vun der Akerbauschoul zu Dikrech krute mat Hëllef vun den Demineure vun der Arméi awer och mat enger Fotoausstellung d'Konsequenze vum Krich an der Ukrain, awer och vun de Waffen, déi do an den Asaz koumen, gewisen.