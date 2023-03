E Samschdeg de Moien ass d'CSV zu Ettelbréck an der Däichhal fir hire Konvent zesummen. Ronn 600 Persounen hunn de Wee an d'Bauerestad fonnt.

Wéineg iwwerraschend steet d'Superwaljoer 2023 am Mëttelpunkt. Sou gouf d'Campagne fir d'Gemengewalen, den 11. Juni, presentéiert. Déi Chrëschtsozial gi mam Slogan "Méi No Méi Beweegen" an d'Course. Ma och d'Chamberwalen, den 8. Oktober, waren een Thema. Am Virfeld vun deem wichtege Rendez-vous gouf natierlech net mat Kritik un der blo-rout-grénger Koalitioun gespuert. Sou huet beispillsweis de Co-Fraktiounspresident Gilles Roth der Regierung Stëllstand an der Logementspolitik virgeworf.

Gilles Roth um CSV-Konvent / Reportage Marc Hoscheid

"All deenen nach am Ouer kléngt déi Ukënnegung vun der Madamm Maggy Nagel 2014: "Mir bauen 10.000 Wunnengen an den nächsten 10 Joer iwwert déi ëffentlech Hand". Jo, ech muss soen, déi Fra huet deemools awer richteg Neel mat Käpp gemaach. Abee d'Resultat, d'SNHBM a Fonds du logement hunn zesummen iwwert déi leschte Jore grad emol 250 Wunnenge pro Joer gebaut. 4 Logementsminister an deene leschten 10 Joer an d'Wunnengskris war an eisem Land nach ni esou grouss ewéi elo."

Kritiséiert gouf ënnert anerem och, datt just 2 Indextranche an der Steiertabell ugerechent ginn.

Méi spéit huet de Luc Frieden seng Ried gehalen, an där hie seng grouss Prioritéite virgestallt huet. Grad an de Beräicher Ëmweltschutz an Digitaliséierung wier nach vill Loft no uewen. Kuerz viru Mëtteg war et dunn den Héichpunkt vum Konvent, deen de Luc Frieden unanime zum Spëtzekandidat fir d'Nationalwale bestëmmt huet. Am Owesjournal um 18.30 Auer ass et dann ee méi detailléierte Reportage iwwert den CSV-Konvent mat Aussoe vum frësch gebakene Spëtzekandidat.