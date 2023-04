De Parquet deelt mat, datt d'Sektioun "antiterrorisme" vun der Police judiciaire rezent Perquisitioune bei 4 Leit doheem gemaach huet.

Dës sollen enger Persoun Sue geschéckt hunn, déi Member vun enger terroristescher Beweegung soll sinn. Zwee Leit koumen an Untersuchungshaft an eng drëtt Persoun gëtt vun der Justiz iwwerwaacht. Si allen 3 goufen inculpéiert.

D'Enquête leeft weider, heescht et an engem Communiqué vum Parquet. Wourëm et genee geet a wou d'Perquisitioune waren, gëtt net preziséiert.

Offiziellt Schreiwes

Communiqué du parquet de Luxembourg dans le cadre d’une perquisition dans le sud du pays

(03.04.2023)

Récemment, une perquisition a été conduite par la Section antiterrorisme du Service de Police judiciaire de la police grand-ducale au domicile de quatre résidents soupçonnés d’avoir envoyé des fonds à une personne qui se revendique de la mouvance terroriste. L’instruction est menée par le juge d’instruction de Luxembourg qui a placé en détention préventive deux de ces individus, tandis qu’un troisième fait quant à lui l’objet d’un contrôle judiciaire. Les trois intéressés ont été inculpés du chef de financement de terrorisme.

L’enquête est encore en cours.