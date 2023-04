E Samschdeg am Nomëtteg ginn d'Prinzessin Alexandra an den Nicolas Bagory an enger ziviller Hochzäit op der Stater Gemeng bestuet.

Vu 14.45 Auer u bericht RTL vum Knuedler an ass live mat dobäi, wann d'Koppel an hir Gäscht um 15.00 Auer bei der Stater Gemeng ukommen. Déi zivil Zeremonie wäert dann um 15.30 Auer am private Krees bannen an der Gemeng sinn.

Um 16.00 Auer, wäert déi frësch bestuete Koppel d'Gemeng verloossen, fir d'Leit um Knuedler ze begréissen. Deen Ament wäert de Rescht vun der groussherzoglecher Famill sech op de Wee an de Palais maachen, wou um 17.45 Auer d'Invitéë vun der Hochzäitsfeier ukomme wäerten. Um 18 Auer ass am Palais eng Receptioun, un där nieft der groussherzoglecher Famill an der Famill Bagory och eng Rei national Politiker deelhuelen.