D’Oktav zu Lëtzebuerg gëtt et schonn zënter méi wéi 350 Joer. Mëttlerweil gehéiert se zu de wichtegste reliéise Fester am Land.

"Maria, Zeeche vun Hoffnung an Trouscht!", dat ass d'Leitmotiv vun der Muttergottesoktav 2023, dat d'Oktavpriedegerin Renée Schmit an hire Priedegte behandelt.

Um éischten Oktavsonneg gëtt d'Fernseemass aus der Kasär um Härebierg gewisen.

Béid aner Massen aus der Kathedral. Dës kann een am Livestream op cathol.lu kucken.

PDF: De Programm vun der Oktav 2023

Mäertchen an der Stad

Den traditionellen Oktav-Mäertchen an der Stad ass dann och bis e Sonndeg 14. Mee all Dag tëscht 11 an 22 Auer op der Place de la Constitution. Op den am Ganze 45 Stänn kritt ee wéi gewinnt Lëtzebuerger Spezialitéiten wéi gebake Fësch, Gromperekichelcher oder nach eppes vum Grill gebueden. Déi méi séiss fannen Eisekuchen, oder nach gebrannte Nëss a Glacen. Soss kann een mat de Kanner Intefëschen oder en Tour op d'Karussell oder d'Fligeren.