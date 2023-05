Am Contraire misst d'Mindestrent an d'Luucht gesat ginn, fir géint en ëmmer méi héije Risiko vun Altersaarmut virzegoen.

Den 1. Mee 2022 war e Bommesuccès, den OGBL huet sech duerchgesat a geet gestäerkt aus enger haarder Zäit ervir. Mat deem Message huet d'Presidentin vum Onofhängege Gewerkschaftsbond Nora Back hir Ried am Neimënster am Stater Gronn ugefaangen. Den OGBL géing net vergiessen, datt en deen eenzege war, dee sech dogéint gewiert huet d'Indexéierung vun de Léin auszesetzen. D'Nora Back huet drun erënnert, datt bal d'Hallschent vun de Leit déi hei am Land schaffe Frontaliere sinn - si géingen awer op villen Niveauen ausgeschloss an diskriminéiert ginn.

D'OGBL-Cheffin huet sech da solidaresch erkläert mat de franséische Syndikater an de Leit, déi haut a Frankräich op en Neits géint d'Pensiounsreform op d'Strooss ginn. Gläichzäiteg war et d'Warnung un d'Patronat zu Lëtzebuerg, et géing ee keng Verschlechterung vun de Pensiounen zouloossen. Am Contraire misst d'Mindestrent an d'Luucht gesat ginn, fir géint en ëmmer méi héije Risiko vun Altersaarmut virzegoen.

Och an der Ried vun der Presidentin vum Onofhängege Gewerkschaftsbond war d'Cargolux natierlech en Thema. Hei géing d'grondsätzlecht Recht vun de Gewerkschaften an d'Schlichtung ze goen a Fro gestallt ginn, esou d'Nora Back. D'Situatioun bei der Cargolux géing weisen, datt eng Reform vum Kollektivvertragsgesetz néideg wier. Hei misst ënnert anerem e Recht op e Warnstreik wärend de Verhandlungen agefouert ginn.

Am Commerce, bei de Garagen an am Horeca bréicht een och eng sektoriell Verhandlungsflicht. D'Nora Back huet d'rezent Aussoe vum UEL-President Michel Reckinger hei op der Antenn zréckgewisen, den Aarbechtsministère wier d'Antichamber vum OGBL. Wann den Aarbechtsminister dat géing maache wat d'Gewerkschaft wéilt, wiere vill Reforme scho laang op de Wee bruecht ginn. Den OGBL bréicht och keng Etude, fir sech fir d'Aarbechtszäitverkierzung anzesetzen. Déi misst einfach kommen an dofir wieren d'Kollektivverträg dee beschte Wee, fir Léisungen ze fannen, déi op de Secteur an de Betrib ugepasst sinn. Duerch eng Aarbechtszäitverkierzung an eng Moderniséierung vum Aarbechtsrecht géing een och verhënneren, datt d'Leit duerch d'Aarbecht krank ginn.

Den OGBL fuerdert dann ëmmer nach eng Hausse vum Mindestloun ëm 10 Prozent. Et misst séier e Gesetz fir d'Plattformaarbecht kommen an am Sënn vum Respekt vun de Mënscherechter och en Devoir de vigilance fir d'Betriber.

Och op d'Fest vun der Aarbecht vum OGBL hu kuerz virun de Walen natierlech eng Rei Politiker hire Wee fonnt, dorënner den LSAP-Aarbechtsminister Georges Engel, d'LSAP-Presidente Francine Closener an Dan Biancalana an déi gréng Fraktiounscheffin Josée Lorsché.