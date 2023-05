Zu där Conclusioun kënnt den OGBL, nom Appell-Urteel a punkto Reklassement vu Polizisten.

An der Saach geet et ëm d'Revendicatioun vun enger ganzer Partie Beamte mat Secondaires-Diplom, déi an d'B1-Karriär wëllen agestuuft ginn. D'Verwaltungsgeriicht kéim zur Conclusioun, datt et eng Diskriminéierung gëtt, datt d'Justiz dës Situatioun awer net kéint klären.

Domat wier kloer, datt de Legislateur gefrot wier, esou den onofhängege Gewerkschaftsbond.

Den OGBL ënnerstëtzt hei d'Associatioun ADESP, déi déi concernéiert Poliziste representéiert.