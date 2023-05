Nodeems e Sonndegowend am Keller vun engem Appartementshaus an der Stad agebrach gouf, konnt d'Police zwou verdächteg Persoune festhuelen.

Dës konnten an der Avenue de la Gare ugetraff ginn. Nieft den Outilen, déi wuel fir den Abroch an der Rue George C. Marshall benotzt goufen, konnten och déi geklaut Géigestänn séchergestallt an der Affer zeréckbruecht ginn. Vum Parquet gouf d'Festnam vu béide Persounen ordonéiert.