Lescht Woch e Méindeg goufen zu Rëmerschen dräi Fäll vum H5N1-Virus bei Méiwe festgestallt. Elo koum nach een dobäi.

Wéi et vum Ministère heescht, géif een zanter enger Zäit feststellen, dass sech an de Kolonië vu Laachméiwen a verschiddene Regioune vun Europa d'Fäll vun der Vullegripp verduebelen. Trotzdeem wier de Risk vun enger sougenannter Epizootie kleng, well dës Vullenaart de Moment matten an der Reproduktiounsphas wier a sech deemno net deplacéiert.

De Risk fir eng Iwwerdroung bei eisen heemesche Waasservullen an de Zonen, wou se bréien, ass awer héich.

Wann een e wëlle Waasservugel fënnt, deen krank oder dout ass, da soll een dës der Veterinärs- a Liewensmëttelverwaltung matdeelen, dat ënnert der Nummer 2478 2539 oder ënnert der Email-Adress info@alva.etat.lu.

D'Schutzmossnamen a Saache Vullegripp goufen iwwregens Ufank Abrëll opgehuewen.

Schreiwes

Un cas supplémentaire de grippe aviaire (virus de type H5N1) a été confirmé chez une mouette rieuse (Lachmöwe) à Remerschen

Communiqué par : ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural En date du 26 mai 2023, un cas supplémentaire de grippe aviaire (virus de type H5N1) a été confirmé chez une mouette rieuse (Lachmöwe) à Remerschen.

Depuis un certain temps, les cas de grippe aviaire se multiplient au sein des colonies de mouettes rieuses dans différentes régions en Europe. Le risque d'une propagation à grande échelle de l'épizootie est actuellement faible, car les oiseaux sauvages sont en pleine période de reproduction et restent donc dans une zone précise. Cependant le risque d'une transmission de la grippe aviaire aux volailles domestiques dans ces zones de nidification est élevé.

L'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire recommande par conséquent vivement aux exploitations détenant des volailles dans le canton Remich de respecter les mesures préventives suivantes:

• Les règles de biosécurité sont à respecter scrupuleusement;

• Le nourrissage et l'abreuvement doivent se faire dans des locaux qui ne sont pas accessibles aux oiseaux sauvages;

• Il est conseillé de protéger les aires de sorties des volailles par des filets évitant tout contact avec des oiseaux sauvages;

• Un nombre inhabituellement élevé de cas de maladie ou de décès, une baisse de la performance de ponte ou une diminution de la consommation d'eau et de nourriture sont à signaler à un vétérinaire ;

• Toute importation de volaille doit se faire sous couvert d'un certificat sanitaire (TRACES) émis par un vétérinaire officiel du pays de provenance. Cette obligation est aussi valable en cas d'achat de volaille sur un marché.

L'ALVA saisit l'opportunité pour rappeler que tout détenteur de volailles, doit faire enregistrer son établissement auprès de l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire.