Background am Gespréich (11. Abrëll)De Kulturminister Eric Thill iwwert Denkmalschutz, den CNA a Kultur am Allgemengen

Et ass ee Sujet, deen an Zäite vu Krich an héijen Energiepräisser séier an den Hannergrond réckelt, dobäi ass e méi wéi een Nice-to-have, mee en dréit zum Zesummenhalt vun enger Gesellschaft bäi - rieds geet vun der Kultur.
Dëse Samschdeg schwätze mer am Background mam Kulturminister Eric Thill ënnert anerem doriwwer, wéi Kultur méi zougänglech fir jidderee gemaach ka ginn, wat fir ee Stellewäert den Denkmalschutz an eisem Land huet a mir thematiséieren d’Reprochen, datt et beim CNA massiv Dysfonctionnementer soll ginn.
“Background am Gespréich” leeft ëmmer samschdes an der Mëttesstonn (vun 12 bis 13 Auer) op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream um Internet respektiv an der App (Audio a Video). Dono ass d’Emissioun op RTL.LU an um RTL Play zu all Ament nach eemol ze lauschteren oder ze kucken - an der Rubrik “Radio” bei Emissiounen “Background” wielen.