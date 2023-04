Wéinst enger favorabeler Evolutioun vun der Situatioun ginn déi speziell preventiv Schutzmesurë vum 10. Abrëll un opgehuewen.

Dat deelt de Landwirtschaftsministère mat.

Well awer weiderhin e gewësse Risk besteet, sollen déi normal Reegelen an de Gefligel-Bestänn onbedéngt agehale ginn.

All anormale Virfall muss den Autoritéite gemellt ginn.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Grippe aviaire: les mesures préventives levées, les règles de biosécurité maintenues (05.04.2023)

Communiqué par : ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural

Au vu de l'évolution favorable de la situation en matière de grippe aviaire au Luxembourg, le ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural annonce que les mesures préventives spéciales qui avaient été mises en place fin 2022 seront levées à partir du 10 avril 2023.



Néanmoins, comme le risque d'introduction du virus de la grippe aviaire dans les cheptels de volailles persiste, les règles de biosécurité sont à respecter scrupuleusement, et toute mortalité anormale dans un cheptel est à signaler à un vétérinaire ou à l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (tél.: 247-82539, e-mail: info@alva.etat.lu).



Suivant la réglementation en vigueur, tout rassemblement de volaille (exposition, marché) doit obligatoirement être notifié à l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire.