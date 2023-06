Dat huet d’Finanzministesch Yuriko Backes um Freideg de Mëtteg op enger Pressekonferenz annoncéiert.

D’Chèques-repas gi moderniséiert. De Montant vun engem Scheck wäert erhéicht ginn an de System gëtt digitaliséiert. Domat géing engersäits op d’Inflatioun reagéiert ginn an et kéint Abus evitéiert ginn, huet d’Finanzministesch Yuriko Backes e Freideg de Mëtten op enger Pressekonferenz gesot.

Vun haut 10,80 Euro wäerten d’Chèques-repas op 15 Euro an d’Luucht goen. Domat géing een op déi héich Inflatioun an op d’Nofro aus dem Horeca-Secteur reagéieren, huet d’Finanzministesch Yuriko Backes betount.

D’Eegeparticipatioun vum Employé wäerte mer par contre net eropsetzen. Déi bleift bei 2,80 Euro.

Am entspriechende Reglement gouf och geännert, dass an Zukunft net just kann 1 Chèque-repas pro Dag benotzt ginn, mee fënnef. An dass all Dag, egal zu wéi enger Auerzäit, kann domat souwuel am Supermarché, wéi och am Restaurant bezuelt ginn.



Dem Employeur bleift awer ëmmer nach de Choix. D’Yuriko Backes preziséiert: Ech muss awer ënnersträichen, dass wéi dat och 2017 de Fall war, d’Erhéijung keen Automatismus ass. Et läit un all Patron ob hien dës Erhéijung de Mataarbechter weider gëtt oder net.

Duerch d’Digitalisatioun ass da virgesinn, dass déi Schecken aus Pabeier ganz verschwannen. Den Employé huet dann eng Kaart oder ka se op sengem Handy hunn. Dëst huet ee Virdeel, seet den Horesca-Generalsekretär François Koepp.

Wëll d’Digitalisatioun hautzedaags och mat der kënschtlecher Intelligenz verbonnen ass, ka gekuckt ginn, wat wou wéini akaaft gëtt. Wann een eventuell an e Geschäft geet, wat déi Schecken unhëlt, an eppes domat keeft, wat net dofir geduecht ass, da funktionéieren déi Schecken net.

Déi nei Mesuren trieden den 1. Januar d’nächst Joer a Kraaft. Ee Joer laang soll deen ale System mat Schecken aus Pabeier an deen neien awer nach kënne parallel funktionéieren.