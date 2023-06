D'Banken an aner Kredit-Instituter maache vill Marge. Am 1. Trimester ass d'Marge ëm 66% an d'Luucht gaangen, par Rapport zur selwechter Period zejoert.

Dat huet d'CSSF haut matgedeelt. D'Iwwerwaachungskommissioun vun der Finanzplaz féiert déi Hausse op d'Zënsen zeréck, déi jo progressiv an d'Luucht gesat goufen. Och d'Fraise fir d'Banke ginn erop, mee just ëm 7,2%. De Lëtzebuerger Finanzsecteur huet am 1. Trimester ee Resultat vu ronn 2 Milliarden Euro gemaach. Fir Steieren a Provisiounen.