Europäesch Haushalter kéinten all Joer méi wéi 2.200 Euro un Energiekäschte spueren, wa se op Wärmepompelen an Elektroautoen ëmklammen. Zu deem Resultat kënnt eng nei Analys vum dänesche Klima-Think Tank CONCITO.
Der Etüd no kéinten déi Erspuernisser souguer nach méi héich ausfalen, wann d'Regierungen d'Steieren op Stroum upassen an d'Leit méi Stroum ausserhalb vun de Spëtzestonnen notzen.
D'Fuerscher gesinn doran och eng Méiglechkeet, fir sech besser géint d'Präisser vu Gas a Pëtrol, déi jo aktuell grousse Schwankungen ausgesat sinn, ze schützen. Besonnesch zanter der rezenter Energiekris hu vill Stéit an Europa an och zu Lëtzebuerg eng staark Hausse bei Heiz- a Spritkäschte misse verkraaften.
Eng zentral Roll spillt der Etüde no d'Wärmepompel. Dës Technologie gëllt als vill méi effizient ewéi klassesch Gas- oder Pëtrolsheizungen.
Donnéeë vun der Europäescher Kommissioun no si Wärmepompelen dräi- bis fënnefmol méi energieeffizient wéi traditionell Heizungssystemer. Se notzen Energie aus der Loft, dem Buedem oder dem Waasser, amplaz fossil Brennstoffer ze verbrennen.
Gläichzäiteg wëll d'EU och manner ofhängeg vu fossille Brennstoffer ginn. Aktuell kommen nach ëmmer méi ewéi 70 Prozent vun der Energie fir d'Hëtzen a killen an Europa aus fossille Quellen.
Och bei den Elektroautoen erwaarden d'Experte sech op laang Siicht méi niddreg Käschten. Nieft manner Ausgabe fir Sprit spillen hei virun allem reduzéiert Ënnerhaltskäschten eng Roll.
Vill Elektroautoen hu manner Stécker, déi ufälleg fir Verschläiss sinn, ewéi klassesch Verbrenner. Verschidden europäesch Länner, dorënner Lëtzebuerg, ënnerstëtzen den Ëmstig schonn haut mat Subsiden oder Steiervirdeeler.
Trotz de méiglechen Erspuernisser bleift den héije Startpräis fir vill Leit awer e grousse Problem. Eng Wärmepompel oder en Elektroauto kaschten dacks däitlech méi ewéi traditionell Alternativen.
Och online gëtt doriwwer diskutéiert. Op der Diskussiouns-Plattform Reddit hu verschidde Benotzer drop higewisen, datt sech esou Investitiounen dacks eréischt no ville Jore rentéieren.
D'Fuerscher argumentéieren awer, datt déi Rechnung mat der Zäit ëmmer méi attraktiv kéint ginn, besonnesch wann d'Präisser vu Gas a Pëtrol weider klammen.