RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Héich Gas- a PëtrolspräisserEuropäesch Menagë kéinte méi wéi 2.200 Euro pro Joer spueren

Tim Morizet
Enger dänescher Etüd no kéint sech den Ëmstig op Wärmepompel an Elektroauto op laang Siicht rentéieren.
Update: 19.05.2026 07:27
En Installateur bei der Maintenance vun enger Wärmepompel.
En Installateur bei der Maintenance vun enger Wärmepompel.
© duallogic on Envato

Europäesch Haushalter kéinten all Joer méi wéi 2.200 Euro un Energiekäschte spueren, wa se op Wärmepompelen an Elektroautoen ëmklammen. Zu deem Resultat kënnt eng nei Analys vum dänesche Klima-Think Tank CONCITO.

Stroum amplaz Gas an Ueleg

Der Etüd no kéinten déi Erspuernisser souguer nach méi héich ausfalen, wann d'Regierungen d'Steieren op Stroum upassen an d'Leit méi Stroum ausserhalb vun de Spëtzestonnen notzen.

D'Fuerscher gesinn doran och eng Méiglechkeet, fir sech besser géint d'Präisser vu Gas a Pëtrol, déi jo aktuell grousse Schwankungen ausgesat sinn, ze schützen. Besonnesch zanter der rezenter Energiekris hu vill Stéit an Europa an och zu Lëtzebuerg eng staark Hausse bei Heiz- a Spritkäschte misse verkraaften.

Wärmepompelen als Schlësseltechnologie

Eng zentral Roll spillt der Etüde no d'Wärmepompel. Dës Technologie gëllt als vill méi effizient ewéi klassesch Gas- oder Pëtrolsheizungen.
Donnéeë vun der Europäescher Kommissioun no si Wärmepompelen dräi- bis fënnefmol méi energieeffizient wéi traditionell Heizungssystemer. Se notzen Energie aus der Loft, dem Buedem oder dem Waasser, amplaz fossil Brennstoffer ze verbrennen.

Gläichzäiteg wëll d'EU och manner ofhängeg vu fossille Brennstoffer ginn. Aktuell kommen nach ëmmer méi ewéi 70 Prozent vun der Energie fir d'Hëtzen a killen an Europa aus fossille Quellen.

Elektroautoe sollen op Dauer méi bëlleg ginn

Och bei den Elektroautoen erwaarden d'Experte sech op laang Siicht méi niddreg Käschten. Nieft manner Ausgabe fir Sprit spillen hei virun allem reduzéiert Ënnerhaltskäschten eng Roll.

Vill Elektroautoen hu manner Stécker, déi ufälleg fir Verschläiss sinn, ewéi klassesch Verbrenner. Verschidden europäesch Länner, dorënner Lëtzebuerg, ënnerstëtzen den Ëmstig schonn haut mat Subsiden oder Steiervirdeeler.

Héich Investitioun bleift en Obstakel

Trotz de méiglechen Erspuernisser bleift den héije Startpräis fir vill Leit awer e grousse Problem. Eng Wärmepompel oder en Elektroauto kaschten dacks däitlech méi ewéi traditionell Alternativen.

Och online gëtt doriwwer diskutéiert. Op der Diskussiouns-Plattform Reddit hu verschidde Benotzer drop higewisen, datt sech esou Investitiounen dacks eréischt no ville Jore rentéieren.

D'Fuerscher argumentéieren awer, datt déi Rechnung mat der Zäit ëmmer méi attraktiv kéint ginn, besonnesch wann d'Präisser vu Gas a Pëtrol weider klammen.

Am meeschte gelies
Patron vum Restaurant "Beim Baron"
Ernesto Prosperi am Alter vun 61 Joer gestuerwen
Video
11
Am Alter vun nëmme 24 Joer
Däitsch Schauspillerin Luna Jordan onerwaart gestuerwen
D'Baueren hunn e Wollef am Verdacht
Zanter leschter Woch goufen tëscht Bruechtebaach an Eschweiler véier Källwer gerass
Fotoen
Tëschefall um CR186
Auto tëscht Beetebuerg an der Kockelscheier komplett ofgebrannt
Video
Fotoen
Däitsche Futtball
Danel Sinani spillt nächst Saison net méi beim FC St. Pauli
4
Weider News
Vum Roaming zum Asaz fir de Quantecomputer
Viviane Reding kritt Uerde fir europäesch Meritten
Audio
2
Noutdokter a Rettungshelikopter am Asaz
Foussgänger zu Huldang ugestouss a blesséiert
Invité vun der Redaktioun (19. Mee) - Dan Kersch
Sollt de Premier d'Tripartite an de Sand setzen, sollt "hien demissionéieren"
Video
Audio
5
Nofollger vum Serge Allegrezza
De Jacques Thill ass neie President vu Luxtrust
EU-Kommissärin Lahbib
Virbereedung a Krisemanagement – Lëtzebuerg kéint "houfreg" sinn
Audio
0
Prozess ëm Accident mat Äisskultptur
D'Urteel gëtt den 2. Juli gesprach
Video
Audio
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.