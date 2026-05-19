D'CFL profitéiere vun der Päischtvakanz, fir op zwou Zuchstrecken Modernisatiouns- a Maintenanceaarbechten duerchzeféieren. Den Zuchtrafic wäert tëscht dem Samschdeg, 23. Mee an dem Sonndeg, 31. Mee inclus op dësen zwou Strecken ënnerbrach sinn:
Lëtzebuerg - Ettelbréck - Ëlwen - Gouvy:
Et wäerte keng Zich zirkuléieren tëscht der Stad Lëtzebuerg an Ettelbréck, respektiv tëscht der Stad Lëtzebuerg an Dikrech
Lëtzebuerg - Klengbetten - Arel:
Et wäerte keng Zich zirkuléieren tëscht der Stad Lëtzebuerg an Arel
Donieft informéieren d'CFL, datt d'Zich tëscht der Stad Lëtzebuerg a Beetebuerg normal wäerte fuere wärend der Päischtvakanz. Een annoncéierte Chantier ass duerch eng Reorganisatioun vun den Aarbechten annuléiert ginn.
Fir den Transport vun hire Clienten z'assuréieren, setzen d'CFL Busser an. Do wier mat 10 bis 15 zousätzleche Minutte pro Trajet ze rechnen, sou d'CFL an engem Communiqué.
Den Detail vun den Offere steet an der neier App CFL go, op cfl.lu an op mobilitéit.lu