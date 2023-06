Den zoustännege Ministère an d'Waasserverwaltung hunn e Mëttwoch en Appell lancéiert, vun elo un, d'Waasser net méi onnéideg ze verbëtzen.

Och wann am Fréijoer relativ vill Néierschlag erofkomm ass, ass d'Grondwaasser-Neibildung an de Wanterméint am Verglach zu der Period virdrun ëm 30 Prozent zeréckgaangen. De Summer 2022 war deemno därmoossen dréchen, datt de Buedem net genuch Waasser opgeholl huet. Dat heescht, dass d'Grondwaasserreserv sech vill ze spéit, am Fréijoer 2023, eréischt gefëllt huet. Dobäi kënnt dann och nach en ongewéinlech sonnege Februar, sou dass de reenerege Mäerz net duergaangen ass.

De Klimawandel wäert dëse Phenomen an Zukunft wuel nach verstäerken. Et ass also wichteg, elo scho méi iwwerluecht ze handelen. An deem Kader gouf elo e Flyer publizéiert, op deem d'Leit drop higewise ginn, wéi si elo scho méi lues kënne maache mam Waasserverbrauch an een esou gutt duerch de Summer kënnt.