Den Dippecher DP-Politiker iwwerhëlt d'Successioun vum Corinne Cahen.

Si well jo an der Stater Gemengepolitik Hand mat upaken an do am neie Schäfferot e Posten iwwerhuelen.

De Max Hahn war President vun der Familljekommissioun an der Chamber. Hien wëll sech déi nächste Woche fir wichteg Decisiounen déi an der Familljepolitik ustinn, staark maachen an d'Dossieren duerch d'Chamber kréien.