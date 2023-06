Zejoert huet d'Police 983 Mol misse wéinst haislecher Gewalt intervenéieren, wat enger Hausse vu 7 % géigeniwwer 2021 entsprécht.

246 Mol koum et zu enger vum Parquet ordonnéierter Expulsioun vum Täter oder der Täterin.

Déi Zuele goufen en Donneschdeg vun der Ministesch fir d’Gläichheet tëscht Mann a Fra, an der zoustänneger Chamberkommissioun virgestallt.

An den allermeeschte Fäll wieren et Situatiounen gewiescht, an deene eng Koppel Kaméidi mateneen kritt. hätt. Opfälleg ass och, dass 56 % vun den Täter, déi méi wéi eemol opfälleg gi sinn, net op engem Rendezvous fir sech hëllefen ze loossen opgedaucht sinn. Dat aktuellt Gesetz gesäit an esou Fäll awer keng Strofe vir. Et gëtt nëmmen e Rapport un de Parquet geschéckt.