D'Subventioune goufen am Kader vum Relance-Programm NextGenerationEU ausbezuelt.

De Grand-Duché hätt déi éischt Tranche e Freideg iwwerwise kritt, well 26 Jalonen an Ziler agehale goufen, sou d'EU-Kommissioun. Dat duerch notamment d'Ëmsetze vum Pacte Logement 2.0 oder d'Digitalisatioun am ëffentleche Secteur duerch Projete wéi d'MyGuichet-App.

Viru knapp engem Joer hat Lëtzebuerg schonn eng Virfinanzéierung vun 12,1 Milliounen Euro kritt, am Ganzen huet de Grand-Duché 82,7 Milliounen Euro zegutt.

Hei dat offiziellt Schreiwes vun der EU-Kommissioun.