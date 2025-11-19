Zanter 14 Auer gëtt weider iwwer Aarbechtszäitorganisatioun diskutéiert
© François Aulner / RTL
Op den éischte Bipartitte virun 3 Wochen hunn d'Sozialpartner hir respektiv Proposen a Positiounen nach emol duergeluecht.
Bei der zweeter Ronn Bipartitten e Mëttwoch diskutéiere Regierung a Sozialpartner nees separat iwwer d'Reegelen a Saachen Aarbechtszäitorganisatioun. Um 14 Auer de Mëtteg haten den Aarbechtsminister Georges Mischo, de Wirtschaftsminister Lex Delles an eng Rei Beamte Vertrieder vum Patronat am Aarbechtsministère um Rousegäertchen op Besuch. Zanter 16 Auer ass et dann un de Gewerkschaften.
Op den éischte Bipartitte virun 3 Wochen hunn d'Sozialpartner hir respektiv Proposen a Positiounen nach emol duergeluecht. Do war et haaptsächlech ëm d'Referenzperiode an d'Plans d'organisation du travail gaangen. Déi erméiglechen en Echange vu Kompensatiounen, eng méi flexibel Aarbechtsorganisatioun ewéi d'Aarbechtsrecht et hiergëtt.
De President vun der Union des entreprises (UEL), de Michel Reckinger, sot eis bei senger Arrivée, et géing nach iwwer Dispositioune geschwat ginn, déi Pause wärend der Aarbecht reegelen.
Keen Accord oder Kompromëss ze gesinn
No de Sozialronnen am Summer hat d'Unioun OGBL-LCGB ferm kritiséiert, datt d'Patronat déi wéilt kierzen oder a Fro géing stellen. D'Patronat dogéint sot, Upassunge wieren néideg, fir eng méi flexibel Aarbechtsorganisatioun ze erméiglechen, déi och am Interêt vun de Salariéeë wieren. Aktuell gesäit de Code du travail eng net-bezuelte Paus vir, mee dem Patronat no géing et haut vill Situatioune ginn, wou et méi ewéi eng Paus géing ginn. D'Gewerkschafte warne virun Abusen op Käschte vun de Beschäftegten.
D'Diskussiounen tëscht de Sozialpartner sinn zanter engem gudde Joer ganz schwiereg, fir et fein auszedrécken. D'Gewerkschafte boykottéieren aktuell de permanente Beschäftegungscomité, wou d'Sozialpartner normalerweis zesummen iwwert esou Themen diskutéieren. Den OGBL an den LCGB hunn och per Bréif matgedeelt, datt de Georges Mischo als Aarbechtsminister eng Feelbesetzung wier.
A puncto Renten, Sonndesaarbecht an Ouvertureszäiten gouf et op de Sozialronne keen Accord an d'Regierung huet eegenen Aussoen no hir Verantwortung iwwerholl an eng Rei Mesurë selwer decidéiert. A puncto Renten a Kollektivverträg ass se no der grousser Maniff Enn Juni besonnesch staark zeréckgeruddert. D'Patronat huet seng Enttäuschung net verstoppt. D'Gewerkschafte verstoppen hiert Mësstrauen net.