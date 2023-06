De Logementsminister, den Ekonomiesminister an de Mëttelstandsminister hunn en Dënschdeg eng Partie Mesurë presentéiert, fir de Bausecteur z'ënnerstëtzen.

De Seuil fir e Finanzéierungsgesetz bei ëffentleche Bauprojete gëtt vu 40 op 60 Milliounen Euro eropgesat. Dat ass eng vun de Mesuren, fir de Bausecteur z’ënnerstëtzen, déi de Logementsminister Henri Kox, de Wirtschaftsminister Franz Fayot an de Mëttelstandsminister Lex Delles en Dënschdeg annoncéiert hunn. Am Bausecteur, dee 55.000 Leit beschäftegt, sinn d'Carnete manner gutt gefëllt an et gëtt gefaart, datt nom Baucongé eng Rei Entreprisen an d’Laberente geroden.

Fir de klenge Betriber aus dem Secteur nei Opträg ze verschafen, kréie Crèchen, Maisons-relaisen a Jugendhaiser méi héich Subventiounen, fir ze renovéieren an ze moderniséieren. Och d’Aidë fir Entreprisen, déi hir Lokalitéite wëllen energeetesch sanéieren a moderniséieren, gi gehéicht, fir d’Demande am Bausecteur ze stimuléieren. Iwwer den europäesche Sozialfong sollen 1,4 Milliounen Euro an d’Formatioun continue investéiert ginn, fir d’Mataarbechter am Génie technique d’Installatioun an d’Maintenance vun neien Technologië wéi Wäermepompelen a Photovoltaikanlagen ze léieren. D’Gemenge kréien eng zousätzlech Enveloppe vu 25 Milliounen Euro zur Verfügung gestallt, fir d'energeetesch Renovatioun vun hire Gebailechkeeten.

Doriwwer eraus huet den Henri Kox weider Amendementer um Projet de Loi iwwert d’individuell Aidë fir de Logement annoncéiert. Deemno géif de Seuil fir eng staatlech Garantie fir en Immobillieprêt vun aktuell em 157.000 op 278.500 Euro an d'Luucht goen. D’Subventioune vun den Zënsen op de Logementsprête fir Stéit mat Kanner ginn ugehuewen an den Niveau vun de Subventiounen dem Akommes ugepasst, fir d’Mesurë méi sozial ze cibléieren. Leit, déi eng éischte Kéier eng Wunneng kafen, sollen doriwwer eraus eng konjunkturell Primm vun 20.000 Euro kréien. Déi Amendementer mussen nach emol vum Conseil d’État aviséiert ginn, mee de Projet soll nach virun de Wale gestëmmt ginn.

D’Regierung chiffréiert dee Mesurëpak, dee se en Dënschdeg annoncéiert huet, op 150 Milliounen Euro.