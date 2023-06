Géint 11 Auer gouf de Brand beim 112 gemellt, d'Pompjeeë ware séier op der Plaz a konnten de Brand séier an de Grëff kréien.

Wéi d'Police matdeelt, soll et am Restaurant an engem Heizungsraum gebrannt hunn. D'Persounen am Gebai, dat an der Iechternacher Strooss ass, goufen evakuéiert, et soll keen zu Schued komm sinn. D'Strooss ass wéinst dem Asaz gespaart.

© Lucien Koneczny © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) © Domingos Oliveira (RTL) Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Op der Plaz si 4 Camionen vun de Pompjeeën an d'Police.