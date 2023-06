20 Joer nodeems fir d‘éischte Kéier de Grondsaz „Wie schléit, dee geet“ am Gesetz verankert gouf, kéint een haut soen, dass den Tabu endlech gebrach ass.

Dat sot d‘Chancëgläichheetsministesch Taina Bofferding bei der Presentatioun vum Rapport iwwer d‘Gewalt am Stot.

Et géing ee feststellen, dass ëmmer méi Leit sech mellen an ëmmer méi Leit sech och Hëllef siche ginn. Gewalt am Stot géing also ëmmer manner toleréiert ginn an deementspriechend géingen och d‘Chifferen an d‘Luucht goen.

Zejoert goufen et 983 Police-Interventioune wéinst haislecher Gewalt. Dat sinn der 7,2 Prozent méi wéi 2021. An der Moyenne ginn d‘Beamten also ronn 82 Mol de Mount geruff. Dat sinn am Schnëtt 2-3 Mol den Dag.

60 Prozent vun den Affer si Fraen, ronn 70 Prozent vun den Täter si Männer a 75 Prozent vun der Zäit ass et Sträit an enger Koppel, fir deen d‘Police geruff gëtt.

Virun allem d‘Zuel vun den Widderhuelungstäter géing nach Suergen maachen. 24 Prozent vun den Expulsiounen, déi geschwat ginn, wieren eben Täter, déi schonn eemol opfälleg waren.

Nieft der Preventioun an dem Afferschutz géing een och op d'Aarbecht mat den Täter setzen. Do misst een awer an Zukunft e bessere Suivi maachen, well 50 Prozent vun de Widderhuelungstäter géinge sech ni beim Betreiungsservice "Riicht Eraus" mellen. Do misst een nieft engem Protokoll och iwwer aner Sanktiounsméiglechkeeten nodenken, sou d‘Taina Bofferding.