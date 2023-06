D'Economist Intelligence Union publizéiert all Joer e Ranking mat de Stied an deenen et sech am Beschte liewe soll.

Fir dëse Ranking ze erstelle ginn iwwer 30 qualitativ a quantitativ Facteuren aus de Kategorie "Stabilitéit", "Gesondheet", "Kultur", "Bildung" an "Infrasruktur" ausgewäert.

Op Basis vun dëse Facteuren kritt dann all Stad e Score vun tëscht 0 an 100 Punkten. Lëtzebuerg huet et am Ranking vun dësem Joer op d'Plaz 19 gepackt. Un der Spëtzt vun der Lëscht steet - fir dat 2. Joer hannerteneen - déi éisträichesch Haaptstad Wien. Links Weider Detailer fannt Dir hei.