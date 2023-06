Wéi Delhaize an engem Communiqué matdeelt, kéinte Stécker roude Plastik an de Rëndsburger dra sinn, déi tëscht dem 27. an 30. Juni verkaaft goufen.

Den Oflafdatum vun de betraffene Produiten ass den 3. Juli 2023. Mëttlerweil goufen déi betraffe Produiten all aus de Regaler geholl. Sollte Clienten där Burger kaf hunn, solle se se net consomméieren, ma zeréck an de Buttek bréngen. D'Leit kréien dann och hir Suen zeréck. Links PDF: Schreiwes vun Delhaize