Zu Rouspert goufen eng 70 Persounen, dorënner gréisstendeels Kanner, aus renger Virsiicht isoléiert.

E gréisseren Asaz vum CGDIS an der Police zu Rouspert: Wéi d'Police matdeelt, goufen an engem Bus mat Kanner 2-3 Titercher mat enger verdächteger Substanz fonnt. Dës Titercher goufe mat erageholl an d'Betreiungsstruktur. D'Tute waren zou, dem aktuelle Wëssensstand no geet keng Gefor aus. Et ginn awer nach Analyse gemaach.

Bei enger hallef Dose Leit gouf et de Verdacht, datt si mat den Titercher a Kontakt waren a sinn an der Suite dekontaminéiert ginn. Géint 20.30 Auer e Méindeg den Owend huet d'Situatioun sech lues a lues opgeléist an déi éischt Kanner hunn nees dierfen heemgoen.

Wéi e Papp vun engem Kand eis géigeniwwer confirméiert huet, wier säi Jong eréischt no 3 Stonne waarden aus dem Gebai zu Rouspert erauskomm.

Am Asaz waren am Ganze ronn 50 Pompjeeën, dorënner Ekippen vum CIS Rouspert, CIS Iechternach, de GIS NRBC, 2 Rettungsween vu Mäertert an Iechternach, sou wéi 1 Samu.