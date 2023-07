Wéi d'Police eis confirméiert, ass de Service Deminage op der Plaz, net wäit vum Stade Camille Polfer zu Bouneweg ewech.

Weider huet d'Police RTL géigeniwwer confirméiert, dass d'Stroossen J.F. Gangler an Demy Schlechter vir den Ament gespaart sinn.

Well eng Crèche an der Géigend vum Chantier ass, huet dës misse geraumt ginn, fir d'Kanner an d'Personal net a Gefor ze bréngen.