Um Méindeg hunn Déi Lénk hir Lëscht Zentrum fir d’Chamberwalen den 8. Oktober gutt geheescht.

Am Zentrum ginn d’Ana Correia aus der Stad an den David Wagner, dee scho fir déi Lénk an der Chamber souz, als Spëtzekandidaten an d’Course.

Net méi untriede wäert déi aktuell Deputéiert a Stater Conseillère Nathalie Oberweis, dat aus perséinleche Grënn.

11 Männer, 8 Fraen an zwou Persounen, déi Non-binär sinn, gi fir Déi Lénk mat an d’Chamberwalen.

2018 koumen Déi Lénk op 5,72 Prozent, an domat 1 Sëtz um Krautmaart.

Déi aner Kandidate sinn

Feliz Alijaj (Lëtzebuerg, 1999)

Laurent Baumgarten (Lëtzebuerg, 1977 Liette Bissen (Luerenzweiler, 1971)

Ana Correia (Lëtzebuerg, 1983)

Christiane Da Silva

Joël Delvaux (Lëtzebuerg, 1973)

Michel Erpelding (Lëtzebuerg, 1984)

Guy Foetz (Lëtzebuerg, 1952)

Lukas Held (Luerenzweiler, 1988)

Hany Heshmat (Lëtzebuerg, 1978)

Anastasia Iampolskaia (Lëtzebuerg 1998)

Conny Merenne (Miersch, 1987)

Olivier Moes (Lëtzebuerg, 1977)

Antoni Montserrat (Nidderaanwen, 1952)

Nathalie Reuland (Lëtzebuerg, 1968)

Lucia Rubino (Miersch, 1972)

Nora Schneider (Bartreng, 2003)

Mara Stieber (Lëtzebuerg, 1996)

Cléo Thoma (Lëtzebuerg 1971)

Pierre Turquin (Lëtzebuerg 2005)

David Wagner (Lëtzebuerg 1979)