Am Kader vun enger Instruktioun vun der Generalinspektioun vun der Police goufe schonn 3 aner Policebeamte verhaft.

Et handelt sech ëm Polizisten aus engem Stater Kommissariat. Si all sëtzen elo an Untersuchungshaft.

Hannergrond ass den Ëmgang mat enger alkoholiséierter Persoun, déi an d'Zell sollt bruecht ginn, fir niichter ze ginn.

D'Enquête leeft weider.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Dans le cadre de la récente instruction judiciaire ouverte du chef de violences policières aggravées, entrave à la justice et faux, l’Inspection générale de la police (IGP), à la demande du procureur de Luxembourg et sur mandat du juge d’instruction compétent, a procédé, en date d’hier, à l’arrestation d’un quatrième agent de police d’un commissariat de la capitale.

Il est rappelé que les faits présumés ont trait à des violences policières commises par ces mêmes agents de police à l’intérieur de leur commissariat sur une personne en état d’ébriété dans le cadre d’une procédure de placement en cellule de dégrisement, le 20.05.2023.

Après leur comparution devant le juge d’instruction, les quatre agents de police ont été placés en détention préventive.

L’enquête de l’IGP se poursuit sous la direction du juge d’instruction.

Le parquet tient à rappeler qu’en vertu du principe de la présomption d'innocence toute personne, qui se voit reprocher une infraction, est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement démontrée.