De Grupp Louis Delhaize verkeeft d'Supermarchéë Cora, Match a Smatch zu Lëtzebuerg un d'Firma E.Leclerc.

Concernéiert sinn zwee Hypermarchéen a 25 Supermarchéen an Epicerien. Alles an allem schaffen do 1.200 Leit. D'Aarbechtskontrakter ginn all iwwerholl. D'Reprise vun de Butteker ass fir dat lescht Trimester 2023 geplangt.

E.Leclerc ass mat 754 Butteker, dee gréisste Grupp u Supermarchéen a Frankräich an huet zejoert Wueren am Wäert vu méi wéi 44 Milliarden Euro verkaaft.