E Méindeg de Moien huet sech eng Persoun bei der Police gemellt an uginn, dass si op der Stater Gare mat engem Messer un der Hëft blesséiert gi wier.

D'Police konnt ee Verdächtegen ermëttelen, op deem senger Adress eng Perquisitioun duerchgefouert gouf. Dobäi gouf déi presuméiert Tatwaff séchergestallt. De Verdächtege gouf doropshin op Uerder vum Parquet festgeholl.

D'Police sicht an dësem Zesummenhang no weideren Informatiounen. Wien eppes zum Tëschefall soe kann, ass gebieden, sech bei der Stater Police ze mellen. Dat ënnert der Telefonsnummer 244 40 1000 oder per Mail.