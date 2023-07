An der Nuecht op en Dënschdeg gouf der Police eng Persoun an der Rue Joseph Junck gemellt, déi mat engem Messer um Réck blesséiert gouf.

Eng Patrull konnt kuerz drop den Täter festhuelen. De Parquet huet eng Enquête lancéiert.

Accident mat E-Scooter

E Méindeg den Owend hat eng Persoun an der Rue Michel Lentz zu Diddeleng d'Kontroll iwwert hiren Scooter verluer an ass domat gefall. De Chauffer gouf dobäi uerg blesséiert a koum no enger Éischtversuergung mat der Ambulanz an d'Spidol. Bei der Kontroll vum Gefier huet sech erausgestallt, datt de Scooter net richteg ugemellt an och net verséchert war.