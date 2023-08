Esou steet et e Mëttwoch de Moien an engem kuerze Schreiwes vun der Federatioun vun de Konstruktiounsentreprisen an dem Groupement vun den Entrepreneuren.

Elo schonns wier d'Zuel vu Faillitten ënnert de Baubetriber op engem traurege Rekordniveau ukomm, deen een zanter 1995 net méi gesinn hätt. Dofir hu béid Patronats-Associatiounen och scho bei de Gewerkschaften ugeklappt, fir sech sou séier wéi méiglech ze concertéieren iwwert e sektoriellen "plan de maintien dans l'emploi". Well esou een awer warscheinlech net wäert duergoen, plädéieren de Groupement vun den Entrepreneuren an d'Federatioun vun de Konstruktiounsbetriber schonn éischter fir e sektorielle Sozialplang. Offiziellt Schreiwes La crise dans le secteur du bâtiment montre dès à présent des impacts concrets dans les entreprises. Au cours des mois à venir, l'ensemble des secteurs de la construction va être confronté à une baisse brutale de leurs activités. Déjà aujourd'hui, le nombre de faillites d'entreprises de construction atteint un triste record depuis l'année 1995. Afin de préparer le choc au niveau de l'emploi, le Groupement des Entrepreneurs et la Fédération des Entreprises de Construction viennent de saisir les syndicats Ogb-l et Lcgb, afin d'entamer dès que possible une concertation sur la question d'un plan sectoriel de maintien dans l'emploi et d'étendre le cas échéant les discussions à l'élaboration d'un plan social sectoriel étant donné que pour un grand nombre d'entreprises, le maintien dans l'emploi ne sera plus une option.