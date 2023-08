Meteolux huet fir de Süde vum Land eng Alerte jaune erausginn, déi vu 14 Auer bis 19 Auer gëllt.

Rieds ass vun Temperaturen ëm 30/31 Grad. Et ass just mat engem liichte Wand aus ënnerschiddleche Richtungen ze rechnen, am Nomëtteg haaptsächlech aus dem Westen.

An der Nuecht sollen d'Temperaturen op 17 bis 13 Grad falen, am Éislek lokal och alt bis op 10 Grad.

Wiederfräsch